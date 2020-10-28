Разумков їде до Німеччини

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 29-30 жовтня здійснить візит до Федеративної Республіки Німеччина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що під час візиту Разумков проведе зустрічі з президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле, головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Ґунтером Кріхбаумом; федеральним міністром оборони, лідером партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер та федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Також Голова Верховної Ради зустрінеться із заступницею голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Ґабріелою Гайнріх, заступником голови фракції Християнсько-демократичний союз/ Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Йоганном Вадефулем, головою фракції Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Александром Добріндтом, головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром (фракція Союз 90/Зелені) та її членами й головою опозиційної партії і фракції у Бундестазі «Вільна демократична партія Німеччини» Крістіаном Лінднером.