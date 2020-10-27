Олена Зеленська зустрілася з жінками-послами восьми держав в Україні

Перша леді Олена Зеленська провела неформальну зустріч з жінками–послами восьми іноземних держав в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що ідея нового формату взаємодії – неформальних зустрічей – належить послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс, яка запропонувала жінкам-дипломатам регулярно збиратися для обговорення актуальних соціальних питань і більш тісної співпраці між їхніми державами та Україною.

На зустрічі Зеленська та жінки-посли обговорили пріоритетні для першої леді України гуманітарні напрямки й соціальні проєкти та визначили потенційні можливості для співпраці. Зокрема, всі учасниці заходу наголосили на важливості об’єднання зусиль у боротьбі з домашнім та гендерно зумовленим насильством і створення рівних можливостей для всіх громадян, позитивно оцінивши успіхи України на цьому шляху. Посол Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне радо відгукнулася на прохання Олени Зеленської про експертну допомогу з боку фінських фахівців у реформуванні системи шкільного харчування в Україні, адже саме Фінляндія є визнаним світовим лідером у організації здорового та якісного харчування школярів. Перша леді також заручилася підтримкою міжнародних партнерок у розширенні мережі україномовних аудіогідів у найбільших музеях та культурних пам’ятках світу.

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За інформацією пресслужби, участь у зустрічі взяли посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Аргентини Елена Летісія Тереса Мікусінскі, посол Канади Лариса Галадза, тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін, посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен, посол Фінляндії Пяйві Мааріт Лайне, посол Хорватії Аніца Джамич і посол Чорногорії в Україні Драгіца Понорац.

Фото: www.president.gov.ua