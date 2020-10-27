НАЗК направило до суду адмінпротоколи на трьох ексдепутатів та двох заступників міністрів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 15 адміністративних протоколів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

Зокрема, НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо колишніх народних депутатів Семена Семенченка, Валентина Нечипоренка та Дениса Силантьєва, колишнього першого заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Олени Сімоненко, колишнього заступника міністра фінансів Юрія Джигира та чинного заступника міністра оборони України Олексія Марценюка.

З 19 до 23 жовтня НАЗК направило до суду адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин щодо таких посадовців: начальник управління Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області Володимир Шурипа; колишній начальник відділу моніторингу та аналітики Управління зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України Ірина Анкудінова; колишній слідчий Головного управління Національної поліції в Київській області Михайло Макарук; народний депутат України VIII скликання Денис Силантьєв; народний депутат України VIII скликання Семен Семенченко; народний депутат України VIII скликання Валентин Ничипоренко.

Через декларування недостовірних відомостей адміністративні протоколи складено щодо таких осіб: заступник Міністра оборони України Олексій Марценюк; колишній заступник Міністра фінансів України Юрій Джигир; перший заступник прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області Павло Шевчук.

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Адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності політичних партій складено стосовно таких керівників (уповноважених осіб) політичних партій: Людмила Супрун («Народно-демократична партія НДП» (2 протоколи); Олександр Удовіченко (партія «Рідне місто» (два протоколи, заочно); Лідія Шевченко (партія «Нова демократія»).

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно начальника Управління Державного агентства рибного господарства в Одеській області Владислава Чабана.

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За ознаками порушення вимог стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності складено та направлено до суду адмінпротоколи щодо колишнього першого заступника Міністра охорони здоров՚я України з питань європейської інтеграції Олени Сімоненко.

За ознаками порушення вимог стосовно обмежень щодо одержання подарунків складено та направлено до суду адмінпротоколи щодо колишнього начальника Захарівської державної податкової інспекції Подільського управління Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області Ірини Гойхман.