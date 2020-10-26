САП оскаржить відмову в арешті Януковича у справі «Межигір'я»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС, яким відмовлено у застосуванні запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі про резиденцію «Межигір'я».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє САП у Фейсбуці.

Зокрема, як нагадали в прокуратурі, у понеділок, 26 жовтня, слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, яке було скероване до суду ще у червні цього року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику держави (2010-2014 роки), підозрюваному у незаконному заволодінні державною резиденцією «Межигір'я».

«Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскажить його в апеляційному порядку», - наголосили в прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, у ВАКС заявили, що не обиратимуть Януковичу запобіжний захід через «порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук».

Також, як пояснили у суді, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у кримінальному провадженні, у рамках якого просили обрати Януковичу запобіжний захід, як того вимагає законодавство.

ГПУ у 2014 році відкрила провадження за фактом заволодіння Януковичем державним майном в особливо великих розмірах – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я» в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.

У межах цієї справи Януковичу було заочно повідомлено про підозру.

Після втрати Генпрокуратурою функції слідства цю справу із ГПУ передали для розслідування детективам НАБУ і прокурором САП.