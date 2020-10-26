Мокан запускає на YouTube проєкт інтерактивного спілкування з міністрами

Представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан започатковує проєкт інтерактивного спілкування з міністрами, що транслюватиме на YouTube-каналі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну. Мета проєкту - налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади», - написав Мокан.

Він додав, що протягом 30-хвилинного діалогу в рамках проєкту говоритиме з міністрами та іншими посадовими особами ЦОВВ про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучуватиме актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян.

Мокан повідомив також, що його першим гостем буде міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Він зауважив, що поставити своє запитання можна у коментарях до посту у Фейсбуці, а найцікавіші запитання від користувачів обіцяє поставити безпосередньо Гутцайту під час спілкування, яке можна буде переглянути на YouTube-каналі депутата.