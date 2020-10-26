Прокуратура відкрила справу через можливе стеження за Арахамією

У столиці правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного стеження за народним депутатом.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, передає Укрінформ.

«За фактом ймовірного стеження за народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Так, 24 жовтня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату, було виявлено підозрілий предмет.

Зазначається, що фахівці вибухово-технічної служби обстежили цей предмет та встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень авто. Знахідку направлять на експертне дослідження.

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Наразі слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури N 6 встановлюють обставини цієї події.

За результатами експертизи щодо виявленого предмета буде визначена остаточна кваліфікація та подальша підслідність кримінального провадження.

Як повідомлялося, 24 жовтня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що виявив у своєму авто пристрій для стеження.