Разумков вважає, що в разі перемоги на місцевих виборах депутати мають піти з Ради

Чинні народні депутати в разі їхнього обрання до органів місцевого самоврядування мають скласти представницький мандат у Верховній Раді.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

«Якщо (частина народних депутатів) захоче покинути (роботу у ВР), то це їхнє право: вони можуть почати працювати в органах місцевого самоврядування. І я думаю, що це буде правильно: якщо вони сьогодні балотуються, люди за них віддають голоси (так само, як тоді, коли вони йшли до Верховної Ради), то треба змінювати місце роботи,» – зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, за даними громадянської мережі ОПОРА, 56 чинних народних депутатів цьогоріч балотуються до органів місцевого самоврядування. При цьому експерти прогнозують, що більшість із них вирішать таки залишити представницький мандат у Верховній Раді.

25 жовтня в Україні відбуваються чергові місцеві вибори.