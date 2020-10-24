Рада невдовзі розгляне закони, що є пріоритетними у відносинах з ЄС – депутат

Верховна Рада невдовзі представить план ухвалення законів, які є пріоритетними для повного виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, та має намір розглянути такі невідкладні законопроєкти вже під час наступної сесії у листопаді.

Про це під час вебінару «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» заявив депутат ВР від партії «Слуга народу», співголова Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Вадим Галайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Погоджуюсь з тими, хто говорить, що саміт був успішним. Він дійсно дозволив нам просунутися вперед та сфокусуватися на сферах секторальної співпраці, що вже мало дуже позитивний ефект. Ми на завершальній стадії розробки плану першочергової законодавчої роботи, узгодженого між Парламентом, Урядом та офісом Президента... Ми розуміємо обмеження, пов’язані із пандемією, але сподіваємося, що вже скоро, під час наступної сесії у листопадів, ми проголосуємо дуже важливе законодавство, яке є необхідним для виконання наших зобов’язань відповідно до Асоціації з ЄС», - зазначив Галайчук.

Він зауважив, що результати саміту підтвердили незворотність поточного політичного курсу України, і той факт, що Угода про асоціацію з ЄС залишається для України рамковим документом у провадженні реформ в Україні. За його словами, сфери, на яких Верховна Рада буде зосереджувати увагу в першу чергу – це розвиток торгівлі та секторальна співпраця з Євросоюзом, а також Зелена угода, в якій Україна може бути для ЄС важливим та надійним партнером.

При цьому політик зауважив, що українська сторона відкрита для критики на свою адресу, оскільки саме критика дозволяє реально оцінювати ефективність роботи.

«Я вдячний нашим шановним колегам з Європейського парламенту, і тим, хто привітав наші реформи, що звучить як музика для мене, і тих, хто був доволі критичним щодо всіх нас – до депутатів Парламенту, до офісу Президента і до Уряду. Це дуже важливо для нас, щоб розуміти, наскільки добре ми працюємо», - зауважив Галайчук.

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Він зробив особливий наголос на порозумінні, що було досягнуто під час саміту Україна-ЄС у питаннях оборони й безпеки.

«Одним із дуже важливих результатів саміту було відображення у підсумкові заяві положень щодо російської агресії, щодо підтримки, яку отримує Україна на цьому фронті, і стосовно того, що може стати наступним кроком. Ми говорили про Кримську платформу, - про ідею Президента Зеленського, яка дозволить сконцентрувати увагу на тих питаннях, які були виштовхнуті на узбіччя, принаймні, в інформаційному вимірі. Було дуже важливим почути підтримку від наших європейських друзів, щоб створити таку дієздатну платформу для вирішення існуючих проблем», - підкреслив депутат.

Дискусія на тему «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» відбулася 23 жовтня за сприяння Місії України при ЄС і Світового Конгресу Українців (СКУ).

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого представники України і Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.