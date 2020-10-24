Разумков: Взаємодія з ООН - серед пріоритетів у зовнішній політиці України

Як передає Укрінформ, про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у зверненні з нагоди 75-ї річниці створення ООН.

«75 років тому було створено Організацію Об’єднаних Націй – організацію, яка підтримує та зміцнює мир і міжнародну безпеку в усьому світі, докладає зусиль для розвитку співробітництва між державами. Україна по праву пишається статусом держави-співзасновниці Організації», - зазначається у зверненні.

За словами Разумкова, незалежність України дозволила посилити співпрацю з ООН, а завдяки активній та принциповій позиції сьогодні Українська держава користується заслуженим авторитетом в Організації.

Голова ВР відзначив, що підтримка міжнародного миру та безпеки, запобігання та усунення загроз і припинення актів агресії й сьогодні залишаються ключовими цілями для ООН, а Україна бере активну участь у їх досягненні та робить свій внесок у розвиток дружніх відносин між націями та розв’язання міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру.

«Україна й надалі вважає взаємодію з Організацію Об’єднаних Націй одним із пріоритетів у зовнішній політиці. Переконаний, що кожен із нас робитиме все залежне, аби наша держава продовжувала зміцнювати свій авторитет на міжнародній арені. А забезпечення прав людини, непорушність кордонів та територіальної цілісності залишаться ціннісними орієнтирами для всіх держав-членів», - наголосив Разумков.

Як повідомлялося, ООН - глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Члени-засновники - 51 держава, серед яких Україна. На сьогодні членами ООН є 193 держави.

Головними органами ООН є Генеральна асамблея, Рада безпеки, Секретаріат (генеральний секретар обирається Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради безпеки на 5 років), Міжнародний суд, Економічна і соціальна рада.

Рада безпеки складається з 15 держав-членів. П’ять з них - Китай, Франція, Росія, Велика Британія, США – є постійними, решта 10 членів обираються Генасамблеєю на дворічний термін.