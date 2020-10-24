Захід має посилити стратегію протидії РФ - ексрадниця президента США

Країни Заходу повинні обмежити вплив Росії на демократичні процеси в Україні.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила радниця президента США у 2013-17 роках, заступниця міністра оборони Сполучених Штатів (2009-2012 рр.) Селеста Волландер на спеціальному Київському безпековому форумі, в якому взяла участь в онлайн-режимі.

«Нам треба мати кращу стратегію боротьби з Росією. Якщо ми будемо розглядати лише санкції та зважати на їх ціну для Росії, це обмежуватиме наші дії. Ми не маємо обмежуватися лише стримуванням та обороною. Нам слід розробляти стратегію підриву їхній дій», - переконана колишня американська урядовиця.

При цьому вона зауважила, що Росію важко стримувати політично.

«Ми маємо обмежити можливості Росії впливати на демократичні процеси у Сполучених Штатах, а також в Україні», - додала Волландер.

Київський безпековий форум започатковано Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Він є щорічним заходом, дискусією на високому рівні щодо актуальних питань національної безпеки України, Чорноморського регіону, Європа та глобальної безпеки у світі.

Цьогорічний формат заходу передбачає прямі включення з Брюсселя, Вашингтона, Вільнюса, Копенгагена та інших міст світу.