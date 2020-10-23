Україна очікує включення до Стратегії НАТО-2030 питання щодо членства – віцеспікер

Україна очікує, що до Стратегії НАТО-2030 буде включено питання щодо її членства у вигляді реальної перспективи отримання покрокового плану дій.

Про це заявила заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк на спеціальному Київському безпековому форумі 23 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Україна очікує, що до стратегії НАТО-2030, яка визначить майбутнє Альянсу на наступні 10 років, буде включено питання членства України. Зокрема, у вигляді реальної, а не туманної перспективи отримання конкретного, покрокового плану дій. І ми готові плідно над цим працювати, розпочинаючи з роботи парламенту", - зазначила Кондратюк.

Віцеспікер наголосила, що "найміцніша більшість, яка зараз існує в парламенті, - це проєвропейська більшість, в яку входять різні фракції".

Кондратюк також закликала голову Європейської ради Дональда Туска і всіх європейських колег "бути більш чіткими і категоричними у позиції щодо безальтернативності членства України в Європейському Союзі та НАТО, які закріплені в Конституції України".

"Українцям уже не треба доводити комусь своє право на європейськість і євроатлантичну інтеграцію. Нам потрібна чесна і відверта розмова з європейськими колегами, нам потрібні спільні та рішучі кроки в боротьбі з глобальними викликами, у зміцненні нашого рівноправного партнерства, у зміцненні безпеки та співробітництва у всій Європі", - підкреслила заступник Голови ВР.

Кондратюк також зауважила, що поділяє необхідність створення нового плану для Східної Європи, ключовим елементом якого має стати набуття Україною повноцінного членства у Європейському Союзі та НАТО.

За словами віцеспікера, у цих стратегічних процесах Верховна Рада має відігравати визначальну роль, формувати стратегію та здійснювати належний контроль за процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Європейської народної партії, експрезидент Євроради Дональд Туск заявив, що західна спільнота має гарантувати всім зацікавленим країнам Східної Європи перспективу членства в ЄС та НАТО.