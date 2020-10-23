«П’ять важливих запитань» від Президента мобілізують електорат – експерти

Анонсоване Президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всенародне опитування ймовірно досягне своєї мети щодо мобілізації електорату для участі у місцевих виборах, але надалі юридичних наслідків не матиме.

Таку думку висловив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на пресконференції, організованій фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в Укрінформі.

«Це дослідження не буде репрезентативне ні для населення, ні навіть для виборців, які прийдуть на дільниці. Тому що там буде сильний перекіс, але з політтехнологічної точки зору воно виявилося достатньо ефективним, стимулює ще додатково 25 % виборців прийти на вибори. Таким чином у цілому з соціологічної точки зору воно сенсу не має, а з політтехнологічного має», - сказав Паніотто.

Пресконференція «Місцеві вибори – особливості карантинної кампанії та ініціатив Президента України» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

За його словами, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів своє опитування, яке показало, що 54,6% українців мають намір відповісти на «П’ять важливих запитань» від Президента, але з цієї кількості переважна більшість – прихильники партії «Слуга народу».

Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко погодився із думкою про те, що таке опитування може певним чином збільшити явку виборців, але розраховувати на подальший ефект від його результатів навряд чи варто.

«Питання, які будуть виноситися, не такі важливі, як важливо те, що, за задумом ініціаторів цього заходу, це може підвищити явку на виборах. Мені здається, що взагалі наслідки цього опитування особливо не будуть використовуватися в тому числі й ініціаторами цього опитування. Вони їх швидко забудуть», - сказав соціолог.

Науковий директор "Демократичних ініціатив" імені Ілька Кучеріва, професор політології НАУКМА Олексій Гарань нагадав про те, що громадськість досі точно не знає, хто саме проводитиме це опитування, адже раніше оголошувалося, що це будуть проводити волонтери, але які саме – невідомо. Крім того, повідомлялося, що фінансуватиме його партія «Слуга народу», а це також викликає питання.

«Очевидно, йдеться про втручання у вибори. Мені зрозуміло, що наші суди ніяк це кваліфіковано не оцінять, тому що це наші суди. Насправді ж це безумовно втручання у вибори», - підкреслив він.

На переконання Гараня, громадянам не варто брати у цьому участь, адже чим більше людей у це будуть залучені, тим більше легітимізується така акція.

Експертка Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко вважає, що ініціатива щодо цього опитування не є конституційною. «Анонсування опитування, як назвав його Президент України, у день місцевих виборів, є дуже небезпечним кроком порушення засад демократії Президентом та виходом за межі його повноважень», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться ще всенародне опитування. Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”, "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?", "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?", "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".