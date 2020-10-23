Євросоюз засудив спроби Росії завадити роботі ТКГ

Спроби Росії перешкоджати переговорам у рамках Тристоронньої контактної групи, вдаючись до процедурних питань та надмірних вимог, є неприйнятними.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЄС підтверджує свою повну підтримку міжнародним дипломатичним зусиллям у «нормандському форматі» та Тристоронній контактній групі, спрямованих на досягнення політичного врегулювання конфлікту на сході України. Між тим, ми шкодуємо, що політичний глухий кут у рамках ТКГ унеможливлює використання прогресу в безпековій сфері. Спроби Росії перешкодити переговорам, вдаючись до процедурних питань та надмірних вимог, є неприйнятними», - зазначається у заяві.

У Євросоюзі нагадали, що обидві сторони взяли на себе зобов'язання сумлінно вести переговори.

«У зв'язку з цим ми вітаємо конструктивний підхід України та закликаємо Росію відповісти взаємністю», - вказується у документі.

У ЄС також закликали до прогресу на переговорах щодо розмінування, нових ділянок розведення, нових КПВВ та обміну утримуваними особами. А також висловили жаль, що Міжнародному комітету Червоного Хреста досі не надано повного доступу до затриманих у непідконтрольних уряду районах.

Читайте також: Штати в ОБСЄ закликали Росію припинити блокувати роботу ТКГ

Як повідомляв Укрінформ, Росія вже майже три місяці блокує конструктивну роботу в рамках ТКГ, вимагаючи від України імплементації політичних положень Мінських домовленостей, при цьому не виконавши передбачених безпекових зобов’язань.