«Найслабші підуть»: Зеленський не виключає ротацій в Кабміні

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом у Кабінеті Міністрів можуть змінити деяких міністрів.

Про це він розповів в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми найближчим часом дивитимемося результат разом із прем’єром, є оцінюючий формат роботи тих чи інших міністрів, і дійсно, когось може не бути, найслабші будуть йти», - відповів Президент на запитання, чи правда, що незабаром може бути змінено Кабмін чи окремих міністрів.

Водночас прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку, Зеленський називати не став. Він зауважив, що якби вказав конкретні імена, то це було б «не президентством, а політиканством».

Як відомо, 4 березня 2020 року Верховна Рада у прискореному режимі замінила склад уряду.