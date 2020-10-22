В Україні вкрали 5 мільйонів гектарів землі, частина причетних і досі в Раді - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з державної власності було вкрадено п’ять мільйонів гектарів сільгоспземель, і частина людей, причетних до розкрадання, перебуває зараз у парламенті.

Про це він заявив в інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми проаналізували, як, вибачте на слові, «промивали» мозок людей щодо земельної реформи. Потім ми змінили голову Держгеокадастру, який одразу відкрив усі цифри – п'ять мільйонів гектарів вкрали. Залишилося трохи більше двох мільйонів гектарів земель. Всього було сім мільйонів гектарів. Де ще п'ять? Їх вкрали», – зазначив Президент.

За його словами, частина людей, причетних до розкрадання сільгоспземель, і зараз перебуває у Верховній Раді.

Також Президент розповів, що виступали проти впровадження ринку землі земельні лобісти.

«Вони не хотіли, щоб ми проводили земельну реформу. А що – погано, що ми віддали людям можливість розпоряджатися землею?» – зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що “величезний спротив” реформі відчув під час призначення на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.

«Навіть просто призначити його головою Держгеокадастру було складно – щодня погрози, якісь дзвінки», – додав Президент.

Глава держави нагадав, що минулого тижня він підписав указ про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня Президент підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.