«Голос» пропонує Раді повернути страхові виплати постраждалим на виробництві

Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція партії «Голос») зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо повернення Фонду соціального страхування України можливості здійснювати виплати за ліки та медичні послуги громадянам, які постраждали на виробництві.

Про це Юрчишин розповів у коментарі Укрінформу.

«Мій законопроєкт №4249 пропонує повернути можливість Фонду соціального страхування здійснювати виплати за ліки та медичні послуги людям, які захворіли чи набули травм у результаті своєї праці, зокрема на виробництві. Я сподіваюся, що ми оперативно відкоригуємо цю помилку, яка несе величезну шкоду», – зазначив депутат.

Він нагадав, що 13 квітня під час перегляду соціальних виплат у зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби було уточнено ті з них, які може надавати Фонд соцстрахування, а відтак – «дивним чином зникла можливість цього Фонду допомагати в закупівлі ліків, медичних послуг для людей, які отримали травми на виробництві».

Юрчишин зареєстрував законопроєкт №4249 «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у ВР 22 жовтня. Текст проєкту акта та супровідні до нього документи поки на сайті парламенту відсутні.