У фракції «Слуга народу» сказали, за яких умов Зеленський може розпустити Раду

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики та початковий ідеолог партії «Слуга народу» Микита Потураєв допускає, що Президент Володимир Зеленський може опинитися перед вибором щодо розпуску Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, таку думку політик висловив в інтерв'ю LB.ua, передає Укрінформ.

«У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою «За майбутнє» Ігоря Валерійовича (Коломойського, – ред.). Можливо, що і «Батьківщина» неофіційно була б у такій коаліції чи голосувала б разом з нею. Але є одне хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою «За майбутнє»? Я от не впевнений... І я не один такий. Якщо подібні пропозиції таки «прилетять» у Раду, подивимося, скільки взагалі людей у фракції це підтримає», – заявив Потураєв.

Водночас він нагадав, що «група Коломойського» об'єднує близько 40-45 народних депутатів. При цьому, за даними Верховної Ради, до складу фракції партії «Слуга народу» на сьогодні входить 246 парламентарів, а зі слів Потураєва, політсила має «загалом 245 «штиків». Відтак, він підкреслює, що в разі від'єднання 45 представників «групи Коломойського» в монобільшості залишиться 200 членів, а тому «в такій ситуації потрібна коаліція».

«Якщо не «За майбутнє» і «Батьківщина», то «ЄС» і «Голос»? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде обирати. Чи розпуск парламенту... А чому ні? Якщо президент опиняється в ситуації, коли він розуміє, що не може зробити вибір з певних причин, то що йому лишається робити? Тоді розпуск», – не виключає нардеп.

Разом з тим Потураєв допустив, що відставка уряду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запустить конституційний процес розпуску парламенту і дострокових виборів народних депутатів.

«Думаю, за це без проблем проголосують усі інші фракції, та і в нашій охочі знову «сісти на схеми» знайдуться. Запуск 60 днів для формування коаліції та нового Кабміну. Відсутність уряду, далі – розпуск», – уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, на VІІ позачерговому з’їзді партії «Слуга народу» Президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

13 вересня Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що не вбачає підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.

Після цього, 22 вересня, в ефірі телеканалу «Прямий» спікер заявив, що монобільшість на сьогодні налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції. Згодом, в ефірі телеканалу «112 Україна», Разумков уточнив, що кількість народних депутатів у фракції «Слуга народу» на сьогодні не зменшилась, і він не отримував жодних заяв про вихід або виключання парламентаріїв зі складу монобільшості.