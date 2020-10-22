Зеленський призначив глав департаментів госпзабезпечення й оперативно-технічних заходів СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив керівників Департаменту господарського забезпечення та Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
«Призначити Омельченка Олексія Анатолійовича начальником Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України», - зазначається в указі №460/2020.
Крім того, указом №461/2020 Президент призначив Олександра Провоторова начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.