Президент підписав закон про безпеку і якість донорської крові

Цей документ визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.

Крім того, закон визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та її компонентів задля надання рівного доступу українцям до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові.

Як зазначається, документ адаптує вітчизняне законодавство до acquis (правової системи) Європейського Союзу в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Згідно з цим законом, в Україні має бути створений уповноважений орган з ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю та збору інформації, яка стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та компонентами крові.

Крім того, передбачено створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, що не можуть бути донорами, та його інтеграцію до eHealth.

Водночас передбачена можливість реалізації проєктів державно-приватного партнерства із залучення інвестицій та підсилення матеріально-ресурсного потенціалу системи крові, а також у частині відкриття сфери для діяльності приватних компаній під державним контролем за донорською кров’ю.

Як повідомлялося, Закон «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» парламент ухвалив 30 вересня 2020 року.

7 жовтня його підписав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, і тоді ж документ направили на підпис Президенту.