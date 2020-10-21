Стефанчук пропонує раз на місяць проводити у Раді День ЄС

Для підвищення ефективності роботи та приведення українського законодавства до стандартів ЄС уряд та Верховна Рада можуть раз на місяць проводити День ЄС у парламенті.

Із такою ініціативою виступив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні в парламенті разом з урядом домовитися, що у нас повинні бути Дні ЄС в парламенті. Це означає, що це буде день, коли ми ставимо тільки ці рішення, ми проводимо серйозну дискусію по питаннях імплементації національного законодавства, стандартів "акі комунітер" (Acquis communautaire – ред.) Європейського союзу, ми проводимо голосування, всі необхідні речі, але це все повинно стояти на порядку денному», - зазначив Стефанчук, додавши, що таке засідання має відбуватись раз на місяць.

Окрім того, він закликав позбутись «радянщини» та підвищити якість законотворчої роботи.

«Нам потрібно вирішити питання якості нашого законодавства, і тому, координуючи наші зусилля, ми повинні розуміти, що навіть в тих положеннях, які ми творимо, ми повинні позбавитись «радянщини» в українському законодавстві», - відзначив перший заступник голови ВР.

Стефанчук також зауважив, що вкрай важливо посилити рівень координації та комунікації між профільними міністерствами та урядовим Офісом з питань європейської інтеграції, між Кабміном та Верховною Радою.

Поняття Аcquis сommunautaire було вперше офіційно закріплене в тексті Договору про ЄС, підписаному в Маастрихті у 1992 р. У статтях 2(4) і 3(1) Договору про ЄС Аcquis communautaire проголошується як одна з основ функціонування ЄС.

Під поняттям Аcquis communautaire (у перекладі – “надбання” або “доробок співтовариств”) розуміють сукупність актів законодавства, політичних документів та практики їх застосування, що у кожний даний момент існують у Європейському Союзі.