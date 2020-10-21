У «Голосі» пропонують створити е-резидентство для іноземців, щоб підтримати білоруських ІТ-фахівців

Заступник голови парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4240 для створення електронного резидентства для іноземців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

«Депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зареєстрував законопроєкт №4240 для створення електронного резидентства для іноземців. Це дозволить підтримати білоруських ІТ-працівників, які без переїзду зможуть реєструватися підприємцями в Україні», - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу щодо підприємницької діяльності е-резидентів. Вони зможуть зареєструватися через систему «Дія» та будуть ФОПами на третій групі спрощеної системи. Усі документи для податкового обліку будуть у «Дії».

«Е-резиденти будуть вести облік доходів та сплачуватимуть 5% податку з доходів до державного бюджету України. І лише після оподаткування зможуть знімати гроші з рахунків або переводити їх на рахунки іноземних банків", - зазначають у "Голосі».

За словами Железняка, законопроєкт допоможе іноземцям прозоро працювати і отримувати прибутки з низьким податковим навантаженням, а державний бюджет отримуватиме доходи від оподаткування їхньої роботи.

«По суті е-резиденти — це іноземні ФОПи, які працюють в Україні, але не живуть тут. В Україні стрімко розвивається ІТ-сектор, тому так Україна може підтримати ІТ-фахівців з Білорусі та інших країн, де складна політична та економічна ситуація, однак попри це ІТ-працівники не хочуть виїжджати зі своєї країни», - зазначив Железняк.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт №4240 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні» зареєстровано в парламенті 20 жовтня і передано на розгляд керівництву.

Серед ініціаторів – народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк, Володимир Цабаль, Кіра Рудик, Галина Васильченко, Інна Совсун, Ярослав Рущишин, а також нардеп від «Слуги народу», голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Текст законопроєкту наразі не оприлюднений.