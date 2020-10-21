Угода про асоціацію з ЄС: Шмигаль збирає комісію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу проведе засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«21 жовтня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у засіданні комісії візьмуть участь посол Європейського Союзу, голова Представництва ЄС в Україні Мааті Маасікас, заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Початок заходу о 14:00.

Як повідомляв Укрінформ, о 15 год має розпочатися чергове засідання Кабінету Міністрів.