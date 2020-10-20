Турчинов заявив, що його неможливо залякати кримінальними переслідуваннями

Колишній секретар РНБО, а нині керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов заявив, що його не можна залякати кримінальними переслідуваннями.

Про це він написав у Фейсбуці, коментуючи заяву Президента Володимира Зеленського про те, що ті, хто «здав Крим» у 2014 році, нестимуть відповідальність.

«Мене не можна залякати кримінальними переслідуваннями. Я це проходив і в часи Януковича, і в часи Кучми. Мені є про що свідчити. Я готовий в деталях розповісти, як в тих жахливих умовах ми врятували країну, як придушили сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси, як реанімували Збройні сили, як зупинили просування ворога на захід і почали звільнення нашої землі», - йдеться у повідомленні.

Він також закликав чинного Президента продемонструвати свою спроможність захистити країну від агресії і звільнити Крим сьогодні.

«Легітимний верховний головнокомандувач, який має свою більшість у парламенті, свій Кабмін, боєздатну армію в 2020 році, на відміну від 2014 року (коли всього цього не було і доводилося створювати фактично з нуля), – не має жодних правових, політичних, військово-технічних та кадрових обмежень для виконання конституційних вимог щодо оголошення війни та захисту країни від агресії і звільнення Криму. Це ж достатньо логічно. Раз у 2014 році «погана» влада не була здатна дати бій російським загарбникам в Криму, то у 2020 році «гарна та мужня» влада продемонструє всьому світу, як треба воювати і дасть бій «іншій стороні», - закликав Турчинов.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський заявив, що ті, хто «здав Крим» у 2014 році, мають понести відповідальність. Зеленський сказав, що питання «не в помсті, питання - у справедливості».

Як відомо, окупації Криму Росією передували (у лютому-березні 2014 року) організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півостріва і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії, у деяких випадках - під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

Про «приєднання» Автономної Республіки Крим та Севастополя до РФ Москва оголосила 18 березня 2014 року за результатами так званого референдуму про статус Криму, який відбувся 16 березня 2014.

Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн, Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як «повернення Криму до Росії». Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.