Депутати з опозиційних фракцій розкритикували послання Зеленського

Народні депутати з опозиційних фракцій піддали критиці виступ Президента Володимира Зеленського з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам у кулуарах парламенту сказали представники фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Опозиційна платформа - За життя".

"Сьогодні ми почули звернення Президента України про зовнішню і внутрішню політику. Насправді, замість цього ми почули звернення лідера однієї з політичних сил за п'ять днів до виборів, і це був виключно політичний піар", - сказав народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на брифінгу.

За словами заступниці голови партії, народного депутата із фракції "Голос" Інни Совсун, тези у виступі Президента не відповідають реальній ситуації в Україні.

"Ми почули дуже багато заяв від Президента, дуже райдужну картинку намалював Президент для українських громадян. На жаль, вона дуже не співпадає з реальністю, яку бачать, з якою постійно, щоденно зіштовхуються українські громадяни", - сказала журналістам Совсун.

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Зокрема, депутат назвала "неправдою" інформацію Зеленського про успіхи в боротьбі з коронавірусною хворобою, а також зазначила, що у посланні прозвучало багато "загальних фраз".

"Ми почули дуже багато заяв про те, що, мовляв, на фронті все добре, ситуація стрімко рухається в напрямку миру. На жаль, на практиці це не співпадає з тим, що бачать українські громадяни. І тому я переконана, що таке послання є ознакою неповаги до українських громадян. Не можна виходити на трибуну парламенту і свідомо говорити неправду. Не можна настільки сильно змінювати реальність, сподіватися, що просто виступ з трибуни парламенту змінить те, що люди проживають кожного дня в Україні Президента Зеленського", - зазначила Совсун.

Член фракції ОПЗЖ Юрій Павленко, своєю чергою, сказав журналістам, що не почув у виступі Президента послання про зовнішнє і внутрішнє становище України.

"Виступ Президента і представлення послання було не що інше, як піар-захід, як захід, спрямований в рамках виборчої кампанії, хоч якимось чином врятувати падіння рейтингу партії влади "Слуга народу" перед місцевими виборами. Тому виступ Президента і послання Президента до Верховної Ради - це різні речі, нічого спільного має собою не мають", - прокоментував Павленко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський виступив 20 жовтня у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.