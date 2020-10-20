У посланні Президента є перемоги і поразки, і посил на майбутнє - Гетманцев

Президент Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради правдиво озвучив усі перемоги і поразки і впевнено рухається вперед.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в коментарі журналістам у Верховній Раді, коментуючи послання Президента парламенту про зовнішнє і внутрішнє становище України.

"Ми можемо з вами говорити про кожну його тезу, ми можемо говорити про кожен факт, який ним озвучений. Це абсолютно все має місце насправді, й дійсно десь є поразки, десь є перемоги, але він в цілому впевнено рухається вперед", - сказав Гетманцев.

Політик вважає, що Президент "дав посил на майбутнє" і показав своє бачення, як ми маємо розвиватися.

Данило Гетманцев також прокоментував той факт, що Президент виступив перед парламентом за кілька днів до місцевих виборів.

"Ми можемо з вами розцінювати що завгодно і як завгодно, але Президент виконує свою функцію. Це конституційне повноваження Президента - виступати з посланням. Він обрав цю дату тоді, коли він її обрав. Ми ж з вами не можемо відправити на 90 днів Президента у відпустку, аби тільки він не впливав якимось чином на вибори", - зазначив депутат.

Гетманцев додав, що коли посадовець виступає з ґрунтовним посланням, це "на краще".

"Ми, до речі, не захищаємо ані партію влади, ані Президента, ані уряд, якщо вони вчиняють певну помилку, то це теж впливає на вибори. Але чомусь коли є перемога, то ми пов'язуємо це з виборами. Безперечно, все, що відбувається в Україні, впливає на вибори, але якщо посадова особа виступає з посланням, і з таким власним, ґрунтовним, змістовним посланням - це для країни, це на краще", - сказав Данило Гетманцев.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 20 жовтня виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.