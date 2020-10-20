Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту 20 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 20 жовтня, на засіданні Ради виступив Президент Володимир Зеленський із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Також депутати ухвалили постанову, якою рекомендували Зеленському створити та очолити Національний штаб із протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).