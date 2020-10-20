Зеленський каже, що сам постійно питає: Де посадки?

Президент Володимир Зеленський поставив “незадовільну” оцінку боротьбі відповідних органів з корупцією та наголосив, що не заспокоїться, поки не доведе, що Україна без корупції — це реальність.

Про це він заявив у Посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не заспокоюсь і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки заради цього потрібно буде змінити наших керівників правоохоронних органів, міністрів чи інших керівників”, - сказав Президент.

Він нагадав, що у його програмі написано: “не боротьба з корупцією, а перемога над нею” ,та висловив думку, що “правоохоронні органи дочитали речення не до кінця і сприймають як завдання лише першу частину – «не боротьба з корупцією».

“Скажу чесно – мені це набридло. У нас нульова толерантність до корупції, це підтверджують наші партнери у Європі та США. Та чи достатньо Президенту не красти, щоб не крали інші? Ні. Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками наших всіх правоохоронних органів”, - розповів глава держави.

Він запевнив, що наразі створені всі умови - повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, є можливість конфіскації незаконних активів, повна оперативна незалежність НАБУ і САП, працює Вищий антикорупційний суд, перезавантажено НАЗК.

“Вони казали: нам заважають тільки телефонне право та відсутність політичної волі. Воля є. Телефонного права немає. Опоненти заявляють, що це не так. То скажіть: де ж той телефон??? Може, хоч так буде результат?”, - зауважив Зеленський.

За його словами, законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови є, однак реального результату немає.

“Я не маю права втручатися у вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка – незадовільна. Та я вірю - її можна й потрібно виправити”, - додав Президент.

Водночас він звернувся до народних депутатів з проханням “зосередитися” на Антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки.