«Євросолідарність» вимагає створити в Раді ТСК щодо використання COVID-коштів

Парламентська фракція партії «Євросолідарність» вимагає створення тимчасової слідчої комісії Ради для розслідування використання коштів, які були направлені на боротьбу з коронавірусом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на засіданні погоджувальної ради.

"Ми вимагаємо створення ТСК про використання коштів, які були направлені на COVID-19, а також наша фракція зареєструвала постанову, в якій ми вимагаємо негайного звіту від Зеленського, який у березні створив координаційний штаб, який, ми бачимо, не займався нічим весь цей час, звіту про використання коштів, відповіді, що робила місцева влада в цей час, яка отримала серйозні кошти від децентралізації, але так само діяла неефективно в питанні боротьби з COVID-19", - сказала Геращенко.

Крім того, за словами Геращенко, фракція "ЄС" вимагає, щоб усі 66 млрд грн "антикоронавірусного" фонду були направлені на боротьбу з COVID-19, а не на програму "Велике будівництво".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку до Фонду закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд грн.

1 липня уряд виділив Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1 459 км доріг державного значення.