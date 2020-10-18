На місце Фокіна у ТКГ міг би прийти хтось із депутатів Ради - Качура

На місце Фокіна у ТКГ міг би прийти хтось із депутатів Ради - Качура

Укрінформ
Після виключення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи до її складу можна було б призначити когось із парламентарів.

Як передає Укрінформ, таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив депутат ВР від «Слуги народу», заступник голови Комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

«Я думаю, що все-таки нам потрібно, щоб там було більше парламентарів. Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, але вони забувають, що згідно з Мінськими домовленостями парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та проведення виборів... Тому я впевнений, щоб саме депутати від різних політичних фракцій входили до делегації ТКГ... І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати парламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство і чому», – зазначив Качура.

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Він додав, що особисто йому не сподобалася фраза Фокіна про те, ніби «на Донбасі немає присутності Російської Федерації».

«Як можна було про це сказати? Я думаю, що ця теза і стала ключовою в ухваленні рішення президентом України щодо звільнення Фокіна», – зауважив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зараз кандидатур у ТКГ замість Фокіна немає.

30 вересня Президент Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

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Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, що не вбачає «жодного підтвердження» війни між Росією й Україною, назвав Росію «контрагентом», а також знову заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.

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