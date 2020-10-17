Єрмак вважає абсолютно успішним візит Зеленського до Туреччини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оцінив як абсолютно успішний візит глави держави Володимира Зеленського до Туреччини 16 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це Єрмак повідомив у Фейсбуці.

«Репутація країни - це, перш за все, послідовна і системна робота на зовнішніх ринках. Партнери повинні бути впевненими, що ми думаємо не лише про свої інтереси, але й готові чути їх позицію. Тільки це і є справжнє партнерство. Тому мої найщиріші "співчуття" нашим шановним опонентам: абсолютно успішний закордонний візит Президента Володимира Зеленського, вже третій за два тижні, а у вас жодної зради», - написав він.

За словами Єрмака, українська делегація повертається з Туреччини, так само як і після саміту Україна-ЄС та Великої Британії, з відмінним результатом - конкретним і закріпленим в декількох документах.

«Сильно збільшується військове співробітництво. Працювати спільно з Туреччиною, яка наполегливо просувається саме в цьому напрямку, над розвитком військово-промислових проєктів для нас дуже перспективно. Суттєво посилюється співпраця по лінії безпекових структур. Знову ж таки, ми будемо співпрацювати з країною, яка дуже активно впроваджує інноваційні безпекові ідеї», - підкреслив глава ОП.

Він відзначив, що Туреччина абсолютно чітко підтримує прагнення України до повноправного вступу до НАТО. «І це не просто слова, це реальна, фактична, конкретна допомога на цьому шляху. Туреччина - партнер в реалізації цієї ідеї», - додав Єрмак.

Крім того, на його думку, українці вже помітили та оцінили бездоганну якість роботи турецьких компаній на українському ринку. «А зараз в нас буде ще більше спільної роботи в інфраструктурі, у розвитку портів, фінансового сектору та промисловості», - наголосив керівник ОП.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня перебував з робочим візитом у Туреччині, де, зокрема, провів переговори турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також в ході візиту між Україною і Туреччиною було підписано рамкову військову угоду, меморандум про наміри у галузі оборонно-промислових проєктів та інші угоди.