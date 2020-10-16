Профільний комітет обіцяє подати проєкт бюджету до Ради наступного тижня

Комітет Верховної Ради з питань бюджету планує наступного тижня провести засідання задля завершення підготовки до розгляду в першому читанні законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова комітету Юрій Арістов (фракція партії "Слуга народу") у Фейсбуці.

"Наступного тижня комітет збиратиметься повторно, щоб проголосувати всі необхідні рішення та подати відповідні документи на розгляд Верховної Ради", - зазначив Арістов.

Він підкреслив, що цього тижня бюджетний комітет у форматі робочої групи опрацював усі пропозиції до проєкту держбюджету на 2021 рік, яких загалом було подано 2451.

За його словами, заплановане на 16 жовтня засідання комітету, де мали бути затверджені висновки для розгляду законопроєкту у першому читанні, не відбулося через відсутність кворуму, спричинену захворюванням його членів на COVID-19. "Це сталося з об’єктивних причин: кілька народних депутатів – членів Комітету на даний час хворіють на коронавірус, інші – перебувають на самоізоляції через те, що з ними контактували", - уточнив Арістов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 20 жовтня провести пленарне засідання для розгляду питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Депутати подали в проєкт держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада має проголосувати в першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений в цілому як закон.