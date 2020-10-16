У "Слузі народу" розповіли, що всеукраїнське опитування оплатять меценати

Ініційоване Президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня проведе громадська організація спільно з соціологами, а оплатять - меценати.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі "Громадського радіо".

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами", — зазначила Кравчук.

Депутат додала, що фінансувати опитування будуть меценати.

"Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес (опитування — ред.). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження", - зауважила Кравчук.

Вона додала, що "законодавчо не закріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті".

"Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи Президентом, які подадуть відповідний законопроєкт", — сказала Кравчук.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" також зазначила, що Президент особисто давав орієнтири й обирав напрямки 5 запитань "всенародного опитування".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР України Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”, третім - "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?", четвертим - "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?", п'ятим - "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".