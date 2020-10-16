Чим можна налякати вітчизняного хабарника?

Взяв хабара – сиди за гратами до скону віку? В окремих країнах з корупціонерами взагалі не церемоняться. Що це за країни?

Серед питань, які офіс президента Володимира Зеленського пропонує винести на Всеукраїнське опитування 25 жовтня, перше – таке: чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? З огляду на «вагу» проблеми та розгул корупції – посилення відповідальності не доречним не назвеш. Але це при умові справедливого суду і принципу невідворотності покарань. А в Україні зараз – ні того, ні іншого. Тому, скільки б не посилювали “каральні” міри, хабарників не злякати. Бо не з того боку заходять.

На особисті поруки – зась!

Ще одну «страшилку» для корупціонерів цього тижня запропонували депутати партії «Голос». Вони зареєстрували у Верховній Раді законопроект (№4222) про скасування права президента, прем’єра, голови і депутатів брати на особисту поруку порушників у справах про масштабну корупцію.

Ярослав Юрчишин

«Право брати на поруки і бути взятими на поруки для топ-посадовців має бути обмежене. Адже у справах щодо топ-корупції поручителі не можуть гарантувати, що фігуранти дотримуватимуться усіх вимог слідчого судді і не втечуть. Але водночас – використовують свій статус у цих справах для політичного піару, відбілювання репутації фігурантів або навіть тиску на слідство та суд», – зазначив народний депутат Ярослав Юрчишин, презентуючи ініціативу. Він переконаний, що для топ-посадовців та народних депутатів, яких підозрюють у великих корупційних правопорушеннях, особиста порука – це, фактично, не запобіжний захід, а засіб для піару та тиску. А для декого – просто дешевий варіант сховатися від правосуддя. «Перед тим, як посадити за корупцію, треба не дозволити втекти від відповідальності. Корупціонерові, який втік, до лампочки чи світить йому «пожиттєве», чи кілька років тюрми», – каже Ярослав Юрчишин.

Дійсно, навіщо придумувати страшне покарання для корупціонерів, коли навіть те, що вже передбачено вітчизняним законодавством – а це до 12 років ув’язнення з конфіскацією усього нажитого непосильною працею – в Україні й близько не виконується?

А те, що у судів з’явиться більш важкий «кийок» – варіант вироку на довічне, – у цій ситуації може хіба що підвищити розцінки на «зав’язані очі» Феміди.

Зрозуміло, що зменшення рівня корупції до безпечного в Україні, можливе лише за умови комплексу політичних, правових та організаційних механізмів, направлених насамперед на побудову справедливого незалежного суду та забезпечення неможливості уникнення покарання. У світі це давно зрозуміли.

В’язниці за хабарниками скрізь плачуть

Сьогодні у нашій країні мінімальне покарання за отримання хабара – обмеження волі на строк від 3 до 5 років. За хабар у особливо великих розмірах – 12 років ув’язнення. Передбачена й конфіскація майна. В інших країнах колишнього СРСР – в Білорусі, Росії, Казахстані та Грузії, максимальне покарання сягає 15 років.

В Європі за отримання хабара також передбачено тюремне ув'язнення. Наприклад.

Франція

Законодавство Франції передбачає покарання за хабарництво у вигляді позбавлення волі до 7 років для керівників та службовців промислових або комерційних підприємств, і тюремне ув'язнення на термін до 10 років для посадових осіб. Крім того, законодавство Франції забороняє посадовим особам отримання будь-яких подарунків під загрозою покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2-х до 10 років або великого штрафу. Зловживання владою у Франції карається позбавленням волі на строк до 5 років і штрафом. Це покарання подвоюється, якщо дії, вжиті посадовою особою, мали серйозні наслідки.

Німеччина

У Німеччині посадова особа, яка вимагає майнової чи іншої вигоди або приймає таку вигоду, карається позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом. Для суддів покарання більше – позбавлення волі на строк до 5 років, а то й 10 років, або штраф.

Великобританія

У Великобританії – все зроблено капітально – основу кримінального законодавства про хабарництво (корупцію) складають Закон про хабарництво в громадських організаціях 1889 року і закони про попередження корупції 1906 і 1916 років. Особа, визнана винною у корупційних діяннях засуджується до тюремного ув'язнення або до сплати вартості подарунка, позички або винагороди, отриманих ним. Додатково воно позбавляється права бути обраним чи призначеним на будь-яку публічну посаду строком на сім років. У разі повторного засудження винний може бути позбавлений службових прав назавжди, а також втратить право на будь-яку компенсацію або пенсію як посадовець.

Спроба підкупити суддю розглядається як окремий злочин

Британське законодавство розглядає в якості самостійного злочину підкуп суддів і судових чиновників. Особи, які пропонують або дають судовому чиновнику будь-яку винагороду з метою вплинути на його рішення, і судовий чиновник, який бере винагороду, скоюють злочин, який карається штрафом або позбавленням волі до 2 років. Що ж стосується корупції на фінансових ринках, то британська правова система зобов'язує фінансистів повідомляти про всі підозрілі операції до правоохоронних органів. Якщо банкір цього не зробить, то його притягнуть до кримінальної відповідальності як співучасника.

Італія

Згідно з Кримінальним Кодексом Італії, вимагання хабара карається позбавленням волі на строк від 4 до 12 років. Відповідальність за одержання хабара, згідно з італійським КК, диференціюється в залежності від характеру дій, за вчинення яких береться винагорода.

КК Італії виділяє три склади корупційного злочину: одержання хабара з метою вчинення дій, що входять в компетенцію посадової особи, отримання хабара з метою вчинення дій, що суперечать компетенції посадової особи, і отримання хабара в суді.

Фінляндія

У Фінляндії за хабар передбачений штраф або позбавлення волі

У Кримінальному кодексі Фінляндії за вчинення державними посадовими особами корупційних злочинів передбачені чи не найлегші покарання: від штрафу до 2 років позбавлення волі. При цьому особа звільняється від займаної посади, їй забороняється обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 місяців до 4 років.

Найбільше дістається хабарникам в Азії

Наджорстокі (але, схоже, не надто ефективні. – Ред.) покарання за корупцію – це практика країн, які аж ніяк не назвеш «стовпами демократії». Судіть самі.

У Китаї за отримання хабара можуть засудити до довічного тюремного ув'язнення і навіть до смертної кари через розстріл. (Настільки радикальне покарання з'явилося в китайському кримінальному кодексі на початку 1980-х років, воно стосується усіх – як великих чиновників, так і топ-менеджерів корпорацій). Причому розстріл проводиться публічно.

У Китаї страта за корупцію проводиться публічно

Розмір покарання залежить від суми хабара. Позбавлення життя загрожує тому, хто отримав більше 100 000 юанів. До чиновникам, які вимагають хабар, застосовують таке ж покарання, як за її фактичне отримання. Тобто засудити до смерті можуть того, хто ще не отримав незаконної винагороди, а тільки зажадав його.

За офіційними даними з 2000-го року за корупційні злочини були розстріляні близько 10 тис чиновників, 120 держслужбовців були засуджені до значних термінів ув'язнення – від 10 до 20 років.

Страта за хабарництво існує і на Кубі.

В Арабських Еміратах корупціонерам відрубують руку – з давніх давен корупційні злочини тут асоціюють з крадіжкою .

В Іраку є 48 кримінальних та релігійних злочинів, за які передбачена смертна кара, в тому числі за корупцію. Виконання смертної кари відбувається через розстріл або повішення.

В'язниця в Таїланді

У Таїланді, згідно з останніми поправками до закону про корупцію, передбачена смертна кара за корупцію в особливо великому розмірі як для громадян цієї держави, так і для іноземців.

В'язниця в Сінгапурі

Лише Сінгапур доводить, що успішно боротися з корупціонерами можна і без застосування смертної кари. За отримання хабара в Сінгапурі можуть засудити до 5, у виняткових випадках – до 7 років позбавлення волі. При цьому ця держава вважається одним з найменш корумпованих у світі. Для боротьби з хабарництвом тут працює ціла система запобіжників. Чиновники і судді отримують високі зарплати, при цьому вони повинні щорічно декларувати свої доходи, а також доходи своїх родичів. Якщо в декларації виявиться недостовірна інформація, це може бути розцінено як доказ корумпованості чиновника.

Марина Нечипоренко, Київ, за матеріалами ЗМІ