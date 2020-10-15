Раді рекомендують прописати у законі відстрочку від призову
Як передає Укрінформ, таке рішення депутати ухвалили під час засідання комітету у форматі відеоконференції, повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.
«Розглянувши проєкт Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян №3689, народні депутати ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного четвертої сесії та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, законопроєктом пропонується врегулювати питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів ДСНС, шляхом внесення доповнень до абз. 8 ч. 13 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Крім того, на засіданні комітету депутати розглянули та затвердили пропозиції до Плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік, а також розглянули проєкт Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" №3403. Народні обранці рекомендували Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного четвертої сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Законопроєктом пропонується врегулювати питання передачі боєприпасів Збройних Сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких є відділення зі стрільби кульової та/або біатлону.
Як зазначається у висновках Головного науково-експертного управління, згадані законопроекти, на думку експертів, можуть бути прийняті за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій управління.