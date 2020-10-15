Раді рекомендують прописати у законі відстрочку від призову

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного четвертої сесії законопроєкти про відстрочку від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян, та про передачу дрібнокаліберних набоїв, які підлягають утилізації в ЗСУ.

Як передає Укрінформ, таке рішення депутати ухвалили під час засідання комітету у форматі відеоконференції, повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.

«Розглянувши проєкт Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян №3689, народні депутати ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного четвертої сесії та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, законопроєктом пропонується врегулювати питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів ДСНС, шляхом внесення доповнень до абз. 8 ч. 13 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Крім того, на засіданні комітету депутати розглянули та затвердили пропозиції до Плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік, а також розглянули проєкт Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" №3403. Народні обранці рекомендували Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного четвертої сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Законопроєктом пропонується врегулювати питання передачі боєприпасів Збройних Сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких є відділення зі стрільби кульової та/або біатлону.

Як зазначається у висновках Головного науково-експертного управління, згадані законопроекти, на думку експертів, можуть бути прийняті за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій управління.