Cуд у Польщі продовжив арешт ексглаві Укравтодору Новаку

Окружний суд у Варшаві продовжив на два місяці тимчасовий арешт екс-главі Укравтодору, колишньому міністру транспорту Польщі Славоміру Новаку.

Про це після засідання суду повідомив адвокат Новака Антоній Каня-Сенявський, передає Укрінформ із посиланням на РАР.

“Cуд врахував подання прокуратури щодо продовження тимчасового арешту моєму підзахисному. Захист опротестував це рішення. Мій клієнт не визнає звинувачень, висунутих проти нього”, - підкреслив адвокат.

Суддя окружного суду Данута Кахнович продовжила арешт Новаку та ще одному обвинуваченому в його справі – Яцеку П. на два місяці, а не три, як просила прокуратура.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою у корупційних діях на посаді глави Укравтодору. Його затримання було результатом співпраці НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. У цій справі підозру вручено ще п’ятьом особам, зокрема, двом громадянам Польщі, іноземцю, представнику однієї з компаній - учасниць тендерів Укравтодору, а також ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

У середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, де Новак приховав готівку на суму понад 1 мільйон доларів в еквіваленті. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, які, на думку СBA, придбали за гроші, отримані від корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири загальною вартістю близько 2 млн злотих (майже 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім того, СBA вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

Наприкінці вересня у справі Новака затримали ще трьох осіб у Польщі. Їм висунуто звинувачення у наданні Новаку хабарів на загальну суму кількасот тисяч злотих (понад мільйон гривень) за те, щоб посісти впливові посади. У прокуратурі уточнили, що йдеться про періоди, коли Новак виконував обов’язки голови політичного кабінету Ради міністрів і коли він обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і водних ресурсів РП.

Новак в 2007-2009 роках був головою політичного кабінету прем'єр-міністра РП Дональда Туска, у 2011-2013 рр. очолював Міністерство транспорту і водних ресурсів Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 виконував обов'язки голови Укравтодору. В жовтні 2016 року набув громадянства України.