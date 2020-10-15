Раді пропонують обмежити поруку для топ-чиновників

Група народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, у якому пропонують позбавити Президента, Прем'єр-міністра, Голову ВР, народних депутатів права на особисту поруку від топ-чиновників у справах про масштабну корупцію.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі політсили.

«Це необхідно для того, щоб топ-чиновники й політики не зловживали своїм впливом – ані як підозрювані чи обвинувачені, ані як поручителі. Адже у справах щодо топ-корупції поручителі не можуть гарантувати, що фігуранти дотримуватимуться усіх вимог слідчого судді й не втечуть. Але водночас – використовують свій статус у цих справах для політичного піару, відбілювання репутації фігурантів або навіть тиску на слідство та суд», – пояснюють у «Голосі».

Тому в партії наполягають, що право брати на поруки і бути взятими на поруки для топ-посадовців має бути обмежене.

Автори законопроєкту пропонують, щоб, окрім Президента, голів уряду і парламенту та народних депутатів України, цим правом не могли скористатися також міністри, керівники інших центральних органів влади, голова СБУ, генеральний прокурор, голова НБУ та інші посадовці, визначені підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 3 закону «Про запобігання корупції».

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«Для топ-посадовців, яких підозрюють у великих корупційних правопорушеннях, особиста порука – це, фактично, не запобіжний захід, а засіб для піару та тиску. А для декого – просто дешевий варіант сховатися від правосуддя. Дієвіша в цьому випадку альтернатива – застава, яка хоча б гарантує, що держава не залишиться ні з чим, якщо фігурант втече. Бо одна справа – залишити суду “чесне слово” людей, які не можуть ніяк вплинути на тебе, зате здатні тиснути на слідство, як і зробив у 2017 році Микола Мартиненко. І зовсім інша – залишити 3 мільйони гривень, як довелось нещодавно зробити “слузі народу” Олександру Юрченку», – пояснює заступник голови партії «Голос», перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Ініційований ним законопроєкт у Верховній Раді зареєстрували 15 жовтня під номером 4222. При цьому текст проєкту акта та супровідні до нього документи наразі відсутні на сайті парламенту.