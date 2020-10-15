Кабмін звільнив керівника апарату Прем'єр-міністра
Укрінформ
Кабінет Міністрів звільнив Тетяну Кривенко з посади керівника апарату Прем'єр-міністра.
Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.
"Звільнити Кривенко Тетяну Миколаївну з посади керівника Апарату Прем’єр-міністра України за угодою сторін", - йдеться у документі.
Також іншим розпорядженням уряд поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника Апарату Прем’єр-міністра України, виконання обов’язків на цій посаді на радника Прем’єр-міністра Олега Губанова.
Як повідомляв Укрінформ, Кривенко була призначена на посаду керівника апарату Прем'єр-міністра у березні 2020 року.