Кабмін звільнив керівника апарату Прем'єр-міністра

Кабінет Міністрів звільнив Тетяну Кривенко з посади керівника апарату Прем'єр-міністра.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Кривенко Тетяну Миколаївну з посади керівника Апарату Прем’єр-міністра України за угодою сторін", - йдеться у документі.

Також іншим розпорядженням уряд поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника Апарату Прем’єр-міністра України, виконання обов’язків на цій посаді на радника Прем’єр-міністра Олега Губанова.

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Як повідомляв Укрінформ, Кривенко була призначена на посаду керівника апарату Прем'єр-міністра у березні 2020 року.