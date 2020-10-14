Порошенко: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю

Україна є країною героїв, які захищали Вітчизну від Леніна і Троцького, Гітлера і Сталіна, і які боронять її від Путіна.

Як передає Укрінформ, про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у зверненні з нагоди Дня захисника України.

"Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю. Героїв різних поколінь і епох, різного віку і статі. Княжа дружина і козаки-запорожці. Армія УНР і УПА. Українці, які захищали Вітчизну від Леніна і Троцького, Гітлера і Сталіна. І які боронять її від Путіна", - сказав Порошенко.

Він відзначив, що міцний духом народ призупинив російську агресію, армія стала підготовленою, впевненою і сильною.

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"Захисники державності не дадуть перейти червоні лінії. Бо ці червоні лінії того ж кольору, що кров тисяч захисників України, які загинули, боронячи Вітчизну... Народ шанує і поважає свою армію. Ми пишаємося нею. Саме Збройні сили мають найвищий авторитет у суспільстві. Вищий, ніж у будь-кого із президентів", - зазначив він.

Порошенко зауважив, що українці нічого не хочуть більше, ніж миру, але більшість із нас розуміє, що дипломатія може бути успішною, лише коли спирається на сильну армію.

Як повідомлялося, щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.