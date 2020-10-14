Порошенко: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю

Порошенко: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю

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Укрінформ
Україна є країною героїв, які захищали Вітчизну від Леніна і Троцького, Гітлера і Сталіна, і які боронять її від Путіна.

Як передає Укрінформ, про це заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у зверненні з нагоди Дня захисника України.

"Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю. Героїв різних поколінь і епох, різного віку і статі. Княжа дружина і козаки-запорожці. Армія УНР і УПА. Українці, які захищали Вітчизну від Леніна і Троцького, Гітлера і Сталіна. І які боронять її від Путіна", - сказав Порошенко.

Він відзначив, що міцний духом народ призупинив російську агресію, армія стала підготовленою, впевненою і сильною.

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"Захисники державності не дадуть перейти червоні лінії. Бо ці червоні лінії того ж кольору, що кров тисяч захисників України, які загинули, боронячи Вітчизну... Народ шанує і поважає свою армію. Ми пишаємося нею. Саме Збройні сили мають найвищий авторитет у суспільстві. Вищий, ніж у будь-кого із президентів", - зазначив він.

Порошенко зауважив, що українці нічого не хочуть більше, ніж миру, але більшість із нас розуміє, що дипломатія може бути успішною, лише коли спирається на сильну армію.

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Як повідомлялося, щороку 14 жовтня відзначається День захисника України. Його святкують у день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

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