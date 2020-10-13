Кулеба виступатиме проти нового закриття кордонів для іноземців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступатиме проти запровадження заборони на в’їзд іноземцям та ідеї закликати українців масово повертатися додому попри зростання захворюваності на COVID-19 в Україні і у світі.

Про це дипломат заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок, 13 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Особисто я, якщо це питання з’явиться на порядку денному, виступатиму проти запровадження заборони на в’їзд іноземцям і виступатиму проти ідеї закликати українців масово повертатися додому», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що на початку пандемії МЗС спільно з іншими органами влади вже виконало функцію зі сприяння українцям у поверненні додому, і це була «безпрецедентна масштабна операція».

«Але вже настала нова реальність, усі, хто хотів, повернулися, всі, хто вирішив залишатися там, де вони є, залишилися, тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, тому що кожний рух – це наражання себе на небезпеку», - акцентував дипломат.

Очільник МЗС також зауважив, що тема COVID-19 порушується на всіх міжнародних перемовинах, і думка їх учасників абсолютно одностайна – хоча COVID-19 залишився той самий, але діяти так само як уряди діяли на початку пандемії, зараз уже неможливо.

«Тоді було багато незвіданого, багато запитань, суспільство було готове до жорстких обмежень. Зараз ми такої готовності не спостерігаємо, зараз потрібно думати про наслідки повного закриття країни для економіки», - пояснив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 12 жовтня, в Україні виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.