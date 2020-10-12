Радуцький – про заяву Качури щодо російської вакцини: РФ не пройшла сертифікацію

Російська Федерація не належить до країн, виробництво вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 яких пройшло сертифікацію.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Треба звертати увагу на ту вакцину, яка вже є у масовому виробництві, пройшла сертифікацію та визнана сертифікаційними органами в країнах із жорсткою регламентною політикою. На жаль, Росія не належать до таких країн. До таких країн належать Сполучені Штати, Європейський Союз, Японія, Швейцарія. І якщо ми будемо бачити, що з'явилась вакцина, яка пройшла сертифікацію та визнана саме такими країнами, де є жорства регламентна політика, тоді про це можна буде думати вголос і серйозно», – пояснив Радуцький.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні «в світі таких вакцин не існує», а найближчою до отримання сертифікації в США, є вакцина від Китайської національної фармацевтичної групи (Sinopharm).

«Китайці заявляють, що може так бути, що десь у січні вони отримають визнання», – уточнив політик.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат із фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів сказав, що Україна буде зобов'язана домовлятися з РФ щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Перед цим, 6 жовтня, народний депутат, голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук зустрівся у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним. Із-поміж іншого, в рамках зустрічі Медведчук поцікавився в Путіна про можливість постачання до України російської вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.