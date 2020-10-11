На Банковій закликають не спекулювати на темі макрофінансової допомоги ЄС

Першого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу ще не було надано жодній з країн-партнерів Східного партнерства, яким її було виділено, тому спекуляції навколо цього питання є недоречними.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, жодній з країн-партнерів Східного партнерства, яким було виділено макрофінансову допомогу, першого траншу ще не було надано. Тому не варто займатися спекуляціями і штучними прив'язками до будь-яких інших питань. Наскільки я знаю, діалог з МВФ є плідним і він триває. Думаю, що в короткі терміни ми будемо розраховувати на виділення першого траншу макрофінансової допомоги. На мою думку, ми можемо точно говорити про жовтень ", - сказав Жовква.

Він зазначив, що на Саміті Україна-ЄС 6 жовтня у Брюсселі окремих власних зауважень або побажань від керівництва ЄС в контексті макрофінансової допомоги не було.

"У Брюсселі ми говорили про макрофінансову допомогу, про безумовне виділення першого траншу у розмірі 600 млн євро. Нагадаю, що це дійсно повинно бути безумовним. Це вже другий транш залежатиме від певних зобов'язань, які на себе взяла Україна. Дійсно, є прив'язка до нашої активності у відносинах з МВФ. Ми говорили про те, що перебуваємо на постійному робочому зв'язку з європейським департаментом МВФ і місією МВФ ", - розповів Жовква.

Він додав, що коли останні технічні питання будуть зняті, то ЄС чітко запевнив, що перший транш буде наданий.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Саміті Україна-ЄС 6 жовтня у Брюсселі.