Венеційська комісія звернула увагу на три питання у реформі судочинства – експерт

Венеційська комісія рекомендувала українській стороні негайно вирішити три питання у реформі судочинства.

Про такі висновки з рішення Комісії Ради Європи за демократію через право сказав власному кореспонденту Укрінформу експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

«Венеційська комісія порушує декілька блоків питань. Перше – вона звертає увагу, що українське законодавство повинно бути націлене на оперативне вирішення проблем, які є у системі судоустрою. Насамперед йдеться про заповнення вакантних посад, тобто призначення нових суддів. Для цього треба сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. А далі Україна повинна зосередитися на організації судоустрою», - пояснив експерт.

Другий блок питань, відзначив Бондаренко, пов'язаний із перезавантаженням Вищої ради правосуддя (ВРП).

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«У питанні щодо ВРП комісія рекомендує урахувати досвід міжнародних експертів у формуванні Вищого антикорупційного суду», - зауважив він.

По-третє, за словами правника, Венеційська комісія рекомендувала Україні продовжувати реформу судової системи за тими принципами і стандартами, які просувають профільні міжнародні організації, українські й міжнародні експерти, включаючи положення меморандуму, укладеного з МВФ.

Як повідомляв Укрінформ, у Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційнська комісія) загалом позитивно оцінили законопроєкт № 3711 «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування».

Міжнародні експерти наголосили на нагальній необхідності заповнити близько 2 тис. вакансій суддів, що може бути здійснено через перепризначення (перезавантаження) складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.