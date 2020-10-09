Замість «донорів» - «партнери з розвитку»: Україна спростила реєстрацію міжнародної допомоги

Уряд спростив процедуру реєстрації, звітності та координації проєктів міжнародної технічної допомоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабміну 9 жовтня без обговорення.

"Ця постанова дозволить спростити процедуру реєстрації міжнародної технічної допомоги, покращить звітність та координацію цих проєктів. Крім того, відтепер поняття "донори" замінено на поняття "партнери з розвитку" - саме такі відносини ми хочемо розвивати з нашими колегами - партнерство заради розвитку", - сказав, представляючи документ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, при його розробці враховані пропозиції донорської спільноти в частині реєстрації /перереєстрації міжнародної технічної допомоги, реєстрації представництва донорської установи в Україні, звільнення від оподаткування операцій у межах субпідрядних контрактів, спрощення форм моніторингових звітів.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, відповідне рішення ухвалено на засіданні без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що його метою є забезпечення нормативного врегулювання створення та функціонування автоматизованої системи обліку отримувачів гуманітарної допомоги та визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконання робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Зокрема, передбачається створити автоматизовану систему формування, подання, одержання, обробки, використання, зберігання електронних документів і копій паперових документів в електронному вигляді для реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги та визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

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Згідно з пояснювальною запискою, застосування автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги удосконалить механізм звернення до спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги щодо прийняття рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою шляхом застосування ефективних новітніх методів комунікації, а також скоротить час погодження рішення Мінсоцполітики із центральними органами виконавчої влади та відомствами.

Окрім того, використання вказаної системи створить надійні умови для моніторингу отримання, розподілу та використання за цільовим призначенням гуманітарної допомоги, удосконалить механізм обліку та підготовки статистичної звітності гуманітарної допомоги.