Британський візит Зеленського: лопату назвали лопатою

Поїздка президента України до Лондона відкриває нові можливості для бізнесу – «тому що друзі»

Президент України Володимир Зеленський емоційно подякував Великій Британії, де перебував 7-8 жовтня з офіційним візитом.

У себе на Фейсбуці Зеленський написав, що «в наш час украй важко знайти справжніх друзів», однак відносини України й Британії – стратегічні, діалог – щирий, а домовленості країн «відображають дійсно близьку дружбу».

«Сьогоднішня «Нова Угода» з Британією, яка визначає наші відносини після Brexit, дозволяє громадянам і бізнесу співпрацювати з набагато більшим потенціалом. Більш розкуто і більш перспективно. Тому що… друзі. І тому що вміємо відверто розмовляти», – підкреслив президент.

І політики, й експерти, і ЗМІ сходяться на тому, що угода про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, підписана Володимиром Зеленським і британським прем'єром Борисом Джонсоном, має ключове значення для розвитку всього комплексу українсько-британських відносин – економічних, торговельних, військових, науково-технічних, екологічних.

"ЦЕ ДУЖЕ СЕРЙОЗНИЙ ДОКУМЕНТ"

«Такий собі аналог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Це дуже серйозний документ, який стосується правил торгівлі, фіксації партнерських відносин у різному ракурсі. Підписання такого роду документів проходить не часто, і це підсилює акцент візиту», – характеризує угоду політолог Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

Складником документа стала угода про вільну торгівлю товарами й послугами, з прописаними митами та розширеними торговельними квотами. Британський оглядач Роберт Кімбелл звертає увагу на те, що спільний ринок торгівлі України і Британії матиме 110 мільйонів споживачів, і це, на його думку, має вселяти надію, беручи до уваги, що Україна є великим виробником харчів і значним експортером.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав документ «історичним» та «символічним» і підкреслив, що це перша подібна двостороння угода, яку Британія уклала після Brexit та виходу з ЄС. Характеризуючи тональність розмови лідерів України та Британії, Дмитро Кулеба описав її як «дуже успішну, теплу і щиру». «Ну, ви знаєте: дуже харизматичний Борис Джонсон, харизматичний Володимир Зеленський. Вони одразу встановили живий і щирий зв’язок, взаєморозуміння», – зазначив очільник МЗС.

Український міністр зробив окремий акцент на тому, що вдячний британській стороні за пряме визнання агресії Росії в Україні. Згадавши англійську ідіому call a spade a spade (заклик називати речі своїми іменами, дослівно – «лопату лопатою»), Кулеба дав зрозуміти, що Джонсон та Зеленський також обговорювали експансію Кремля: «Розмова не була дипломатичною, а відповідно до ідіоми – називали лопату лопатою. І в цьому є повне взаєморозуміння».

Борис Джонсон

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Reuters, запевнив президента України Володимира Зеленського в повній підтримці з боку Лондона. «Наша прихильність Україні міцна, як скеля – ми на 100% з вами», – сказав Джонсон Зеленському.

МОСКІТНИЙ ФЛОТ З БРИТАНСЬКИМ АКЦЕНТОМ

Міністр оборони України Андрій Таран і його колега Бен Воллес у присутності Володимира Зеленського підписали меморандум про посилення співпраці країн у військовій та військово-технічній сферах. Документ передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів, що має скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері.

За даними ЗМІ, цей меморандум стане кроком до формування нашого «москітного» флоту в Чорному й Азовському морях – британці спільно з якимсь українським підприємством забезпечать ВМС України сучасними ракетними катерами. Такий флот, на думку експертів, буде ефективним чинником стримування військово-морської експансії путінської Росії.

Перші два корпуси, пише видання, виготовлять на британській верфі, а потім уже весь цикл виробництва проходитиме в Україні. А 1,25 млрд підуть на будівництво катерів та підготовку інфраструктури Очакова для їх розгортання.

«Разом з Британією ми зміцнюємо обороноздатність України на морі й підвищуємо безпеку на півдні нашої країни. Зрозуміло ж чому? Тому що поки одні «друзі» постійно б’ють у спину, інші (ті, які справжні) – беруть на себе частину наших проблем. Такий цей несправедливий, але фантастичний світ… У нас зараз немає жодних сумнівів у тому, що в спробі відшукати наш особливий шлях до миру Британія з нами», – прокоментував підписання меморандуму Володимир Зеленський.

СОЮЗНИК У ВАЖЛИВОМУ РЕГІОНІ

Також президент привіз із Великої Британії меморандум з тамтешнім експортно-кредитним агентством UK Export Finance про кредитні гарантії в обсязі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для українсько-британських торгових контрактів.

Як відзначають оглядачі, після Брекзиту Лондон почав активно відновлювати підірване зовнішньополітичне реноме, реалізуючи концепцію «Глобальної Британії». Її основою є 53 країни-учасниці Співдружності, але, наголошує «Ділова столиця», Лондону потрібні союзники і партнери в різних куточках планети. Причому такі, які не афілійовані з Вашингтоном або Брюсселем. Й Україна відмінно підходить на роль союзника Великобританії в такому стратегічно і геополітично важливому регіоні.

Вадим Пристайко

Посол України в Лондоні Вадим Пристайко запевнив, що в Британії не виступають проти євроінтеграції інших країн, у тому числі України. Навпаки, вважають, що вона може бути вигідна. Хоча в деяких скептиків і є сумнів, що прагнення України до членства в ЄС може дещо ускладнити відносини з Великою Британією, яка з Євросоюзу вийшла.

В ГОСТЯХ У ВІЛЬЯМА І КЕЙТ

Для традиціоналістської Великої Британії знаковою стала зустріч Володимира Зеленського з членами королівської родини герцогом та герцогинею Кембриджськими. Місцева преса приділила їй велику увагу.

Президент Зеленський «зачарував» принца Вільяма та його дружину Кейт Міддлтон під час зустрічі в пишному Тронному залі Букінгемського палацу, їхнє спілкування було дружнім і теплим, повідомляє британська Daily Mail.

ЗМІ також цікавляться, чому з Зеленськими зустрічалися саме Вільям і Кейт, а не королева. Vanity Fair вважає: такий крок показує, що королева довіряє подружжю Кембриджів, а також те, наскільки серйозно самі вони ставляться до своєї ролі передових представників королівської родини.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge

Можливо, Кембриджів обрали й через те, що вони схожі на Зеленських за віком і мають двох дітей, пише журнал People.

Наприкінці свого супернапруженого візиту до Лондона Володимир Зеленський дав інтерв'ю програмі ВВС HardTalk – її ведучий Стівен Сакур відомий агресивними і гострими запитаннями. Воно вийде в ефір у понеділок 12 жовтня.

Володимир Гетьман, Київ

Фото: Офіс Президента