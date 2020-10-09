Договір з відкритого неба має діяти у межах всієї суверенної території України - МЗС

Україна у межах 4-ї Оглядової конференції Договору з відкритого неба заявила про необхідність відновлення зони застосування Договору в межах всієї своєї суверенної території.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

Зазначається, що 7-9 жовтня 34 держави-учасниці Договору з відкритого неба на 4-ій Оглядовій конференції у Відні підбили підсумки застосування Договору за період з 2015 по 2020 рік.

Як зауважили в МЗС, цей 5-річний період імплементації Договору з відкритого неба виявився найбільш критичним через стійке скорочення зони його застосування. На сьогодні з неї вилучені окуповані Росією території України та Грузії загальною площею понад 57,5 тисячі кв. км, з яких площа тимчасово окупованих РФ територій Луганської і Донецької областей, АР Крим та м.Севастополь (Україна) становить 44 тис. кв. км.

"Україна у межах Конференції заявила про необхідність відновлення зони застосування ДВН у межах всієї своєї суверенної території через деокупацію та повернення Росією під контроль уряду України тимчасово окупованих територій нашої держави, виведення озброєнь та військовослужбовців РФ, а також закликала всіх учасників ДВН посилити тиск на РФ для відновлення зони застосування Договору у межах міжнародно визнаних кордонів України та Грузії", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС запевнили, що в умовах протидії збройній агресії РФ Україна залишається відданою Договору з відкритого неба, участь у якому відповідає національним інтересам.

"Виконання спільних з державами-партнерами спостережних польотів, обмін даними про їх результати, а також використання спеціалізованого українського літака Ан-30Б в інтересах спостережних місій НАТО є важливим напрямом практичної взаємодії та досягнення оперативної сумісності між збройними силами України та держав-членів Альянсу", - акцентували українські дипломати.

Договір з відкритого неба є важливою чинною юридично зобов'язуючою міжнародною угодою у сфері контролю над озброєнням.

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У 2015-2020 роках Україна здійснила 50 спостережних польотів за активною квотою, прийняла 53 спостережні місії, включаючи надзвичайну місію США у складі багатонаціональної команди спостерігачів від США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Румунії, яка проводилась з метою вивчення та деескалації ситуації, пов’язаної зі збройним нападом військово-морських та повітряних сил РФ на корабельно-катерну групу ВМС України у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.