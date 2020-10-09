Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабінет Міністрів у п'ятницю, 9 жовтня, збереться на засідання.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з інформацією на сайті уряду, засідання розпочнеться о 10 годині.

Як повідомлялося, представник Кабінету Міністрів у Верхній Раді Василь Мокан заявив, що засідання Кабміну було перенесене із середи на п‘ятницю у зв‘язку із офіційними закордонними відрядженнями багатьох міністрів, зокрема для участі у саміті Україна-ЄС у Брюсселі.