Раді пропонують зняти монополію генпрокурора на розслідування справ проти депутатів

Народні депутати з фракції партії «Голос» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення ефективного розслідування кримінальних правопорушень, вчинених народними депутатами» (№4196).

Про це в коментарі Укрінформу повідомила член Комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат від «Голосу» Олександра Устінова.

«Законопроєкт передбачає реальне зняття депутатської недоторканності, коли генеральний прокурор не зможе захищати своїх депутатів. Зараз для того, щоб навіть почати кримінальне провадження проти народного депутата, потрібен дозвіл генерального прокурора. Ми пропонуємо, щоб правоохоронні органи, яким підслідні народні депутати, а це два органи в країні – НАБУ і ДБР, могли самі відкривати провадження й розслідувати, і коли вже будуть доходити до підозри, йшли до генерального прокурора або антикорупційного прокурора, щоб знову ж у нас не було монополії на розслідування справ щодо народних депутатів», – пояснила Устінова.

У картці законопроєкту на сайті ВР зазначається, що його було зареєстровано 7 жовтня. Водночас текст документа наразі відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня 2019 року Рада ухвалила закон щодо зняття недоторканності народних депутатів. Він набув чинності 1 січня 2020 року. Документ скасовує положення, за якими народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність та неможливість без згоди ВР бути притягненими до кримінальної відповідальності.

18 грудня 2019 року ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України».

При цьому Устінова тоді заявила, що цей закон не скасовує, а навпаки посилює недоторканність, адже «щоб почати кримінальне провадження проти народного депутата, треба отримати дозвіл від генерального прокурора».