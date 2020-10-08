Разумков заявляє, що у нього хороші відносини із Зеленським

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що на сьогодні у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він називається хорошими.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю для програми "Бацман", відповідаючи на запитання про можливі розбіжності з Офісом Президента.

"У мене абсолютно робочі відносини з Офісом (Президента - ред.)... Є робота, яку кожен на своїй посаді має виконувати, і від цього залежить сьогодні майбутнє країни", - заявив Разумков.

При цьому він висловив надію, що у нього з усіма представниками ОП конструктивні відносини, і підкреслив, що намагається зберегти їх такими й щодо Кабінету міністрів.

На запитання, чи добрі у нього відносини з Президентом, Разумков відповів: "Нормальні, хороші відносини".

Водночас він додав, що бачиться з Главою держави "коли частіше, коли - рідше", але спілкується з ним безпосередньо шляхом нарад "залежно від потреби".

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про, нібито, конфлікт між Головою ВР Дмитром Разумковим і представниками Офісу Президента.