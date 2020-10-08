Зеленський подякував британським парламентаріям за підтримку в боротьбі з агресією РФ

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії й висловив вдячність британським парламентаріям за підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У межах офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії сером Ліндсі Гойлом", - йдеться у повідомленні.

У зустрічі також взяли участь голови українсько-британських міжпарламентських груп дружби.

Зазначається, що Президент подякував британським парламентаріям за підтримку України в боротьбі з російською агресією та відзначив високий рівень міжпарламентського діалогу між Україною та Великою Британією.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

У четвер відбулася зустріч Зеленського з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, на якій було підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.