Справа про держзраду генерала Шайтанова пішла до суду

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо одного з екскерівників Центру спеціальних операцій «А», генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за фактом вчинення держзради та замаху на скоєння терористичного акту.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

«Прокурори Офісу генерального прокурора затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» генерал-майора Служби безпеки України за фактом вчинення державної зради та замаху на скоєння терористичного акту», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що генерал-майор збирав на території України інформацію, що становить державну таємницю, та передавав її представникам спецслужб РФ. За їх завданням на території Української держави він підшуковував осіб для вчинення теракту серед ексвійськовослужбовців СБУ.

«Злочин планувався з метою залякування населення шляхом заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва», - повідомили у Офісі генпрокурора.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Як повідомлялося, у квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на главу МВС Арсена Авакова.